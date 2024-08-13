خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2024… والموعد الرسمي لظهور النتيجة وخطوات الإستعلام

يس خالد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2024… والموعد الرسمي لظهور النتيجة وخطوات الإستعلام
خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2024

يبحث عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة عن خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2024، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي ليتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم للالتحاق بالمعاهد والكليات ، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2024، ورابط الإستعلام عن النتيجة….

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024

وأعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024، والتي سوف يتم الإعلان عنها رسمياً بعد مرور 5 أيام فقط من غلق موقع التنسيق .

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024، والإعلان عن موعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024.

موعد غلق موقع التنسيق لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2024

ومن المقرر أن يتم غلق باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2024 يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024، على أن يتم الإعلان عن النتيجة رسمياً بعد أسبوع من غلق باب التسجيل …

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024

كما أعلنت الوزارة عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024، للشعبتين الأدبي والعلمي للطلاب الذين قاموا بتسجيل رغبات الالتحاق بالمعاهد والكليات وذلك من خلال زيارة هذا الرابط 

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2024

حيث يمكن للطلاب بكل سهولة تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات أو المعاهد قبل غلق الموقع الالكتروني، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  • موقع موقع التنسيق الإلكتروني، من هنـــــــــــــــــــا.
  • اختر مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.
  • كتابة رقم جلوس الطالب في الخانة الموضحة أمامك.
  • ادخل الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.
  • ادخل الرقم التأكيدي الظاهر أمامك على الشاشة.
  • ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
  • اختر الرغبة بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.
  • املأ الرغبات الموجودة.
  • واضغط على أيقونة “تسجيل”.
  • قم بطباعة الاستمارة واختر صيغة الـ Microsoft Print To PDF.
معلومات الكاتب
يس خالد

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