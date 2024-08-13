خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2024… والموعد الرسمي لظهور النتيجة وخطوات الإستعلام

يبحث عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة عن خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2024، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي ليتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم للالتحاق بالمعاهد والكليات ، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2024، ورابط الإستعلام عن النتيجة….

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024

وأعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024، والتي سوف يتم الإعلان عنها رسمياً بعد مرور 5 أيام فقط من غلق موقع التنسيق .

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024، والإعلان عن موعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024.

موعد غلق موقع التنسيق لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2024

ومن المقرر أن يتم غلق باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2024 يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024، على أن يتم الإعلان عن النتيجة رسمياً بعد أسبوع من غلق باب التسجيل …

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024

كما أعلنت الوزارة عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024، للشعبتين الأدبي والعلمي للطلاب الذين قاموا بتسجيل رغبات الالتحاق بالمعاهد والكليات وذلك من خلال زيارة هذا الرابط

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2024

حيث يمكن للطلاب بكل سهولة تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات أو المعاهد قبل غلق الموقع الالكتروني، من خلال اتباع الخطوات الآتية: