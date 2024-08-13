الوزارة توضح.. تفاصيل سداد الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2024/2025

مع اقتراب العام الدراسي 2024/2025، يتزايد اهتمام أولياء الأمور بالاستعداد لتسديد الرسوم الدراسية لأبنائهم، وتختلف قيمة هذه الرسوم من فصل دراسي لآخر، مما يجعل من الضروري معرفة الآليات المتاحة لدفع الرسوم والتأكد من المبالغ المستحقة.

طرق سداد الرسوم الدراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من الوسائل التي يمكن من خلالها سداد الرسوم الدراسية والاستعلام عنها:

الاستعلام عن الرسوم عبر الإنترنت حيث توفر وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني يتيح لأولياء الأمور الاستعلام عن المصروفات المدرسية للمدارس الحكومية باستخدام الرقم القومي للطالب.

يمكن لأولياء الأمور تسديد الرسوم الدراسية في مكاتب البريد باستخدام الرقم القومي للطالب. هذه المدفوعات تودع في حساب صندوق تمويل وإدارة ودعم وتشييد المشروعات التعليمية، بعد السداد، يتلقى ولي الأمر إيصال دفع وصورتين منه لتقديمها إلى المدرسة.

أتاحت الوزارة أيضًا إمكانية دفع الرسوم عبر منافذ الدفع الإلكتروني المتعاقد عليها، مثل فوري، وأمان، ومصاري، وغيرها، ويتم السداد باستخدام أكواد دفع محددة مخصصة لكل طالب.

حالات الإعفاء من الرسوم الدراسية

حددت وزارة التربية والتعليم عدة فئات من الطلاب الذين يتم إعفاؤهم من دفع الرسوم الدراسية، وتشمل:

أبناء شهداء الثورة. الأيتام غير القادرين.

الإعفاء بناء على البحث الاجتماعي

أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي أو معاشات وزارة التضامن الاجتماعي.

الطلاب المنتسبين إلى دور الرعاية الاجتماعية.

توفر الوزارة إعفاءات إضافية لبعض الفئات استناد إلى نتائج البحوث الاجتماعية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية، تشمل هذه الفئات: