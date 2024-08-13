“عودة المدارس” وزارة التعليم السعودية تحدد موعد بدء التقويم الدراسي 1446 وقائمة العطل الرسمية

في الأسابيع الماضية أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد بدء التقويم الدراسي 1446 وظهرت تعديلات كثيرة مما جعل العديد من الأشخاص في المملكة السعودية يبحثون عن معرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد وذلك بالتزامن مع انتهاء الإجازة الصيفية واقتراب موعد بدء العودة إلى المدارس، ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم التقويم الدراسي وأهم العطلات الرسمية.

موعد بدء التقويم الدراسي 1446

حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية موعد بدء التقويم الدراسي 1446 هجرية على تبدأ عودة الطلاب إلى المدارس يوم 11 أغسطس الموافق 14 صفر 1446 وينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 5 جماد أول 1446.

التقويم الدراسي الجديد 1446 بعد التعديل

أوضحت وزارة التعليم السعودية أنه لا يوجد أى تعديل في التقويم الدراسي الجديد 1446 وأشارت أن تلك الأنباء المتداولة ليس لها أي أساس من الصحة وقالت في حالة وجود أى تغيير سيتم نشره رسمياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت، وقالت أنه لم تتخذ الوزارة حتى الآن قرار نهائى بخصوص بدء السنة الدراسية الجديدة بترمين أو ثلاثة.

آليات الاختبارات النهائية وحالات تحويلها عن بعد

أعلنت الوزارة عن آلية الإختبارات النهائية وجاءت حالات تحويل الاختبارات عن بعد على النحو التالي:

يستطيع الطلاب المرابطين على الحدود بعد تقديم إثبات محل الإقامة تأدية الاختبارات.

كذلك الطلاب المسجونين أو الطلاب الموجودين في الإصلاحيات يمكنهم تأدية الاختبارات عن بعد.

الطلاب الملازمون بالمستشفيات يمكنهم أيضا تأدية الاختبارات عن بعد.

قائمة العطل الرسمية في السعودية

بالإضافة إلى ذلك قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بوضع جدول العطلات الرسمية التي تتضمن الأعياد الوطنية والمناسبات الدينية التي سيحصل عليها جميع الطلاب في مختلف مدارس المملكة السعودية في العام الدراسي الجديد: