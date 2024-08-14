“استعلم الآن” رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم محافظات العراق

أصبح بالإمكان معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة بسهولة عبر موقع وزارة العمل، حيث تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على تقديم العديد من أنواع الدعم للمواطنين الذين يحتاجون إليه بشدة، ومن بين تلك الأنواع يوجد دعم الرعاية الاجتماعية الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل لبعض الفئات، وهذا ما نستعرضه في هذا المقال.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يمكن اتباع الإجراءات التالية لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية:

ادخل إلى منصة مظلتي الإلكترونية وإنشاء حساب جديد.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة.

اختار برنامج الرعاية الاجتماعية للوجبة النهائية.

أدخل اسم المحافظة.

انقر على عرض الأسماء.

سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة.

يمكن تنزيل ملف الأسماء بصيغة PDF.

يمكن لجميع مواطني العراق الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024 بسهولة من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، التي توفر مجموعة من الخدمات للمواطنين.

شروط الحصول على الدعم الاجتماعي في العراق 2024

يتعين على المواطنين فهم الشروط المطلوبة للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، والتي تشمل النقاط التالية: