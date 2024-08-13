رابط رسمي لحجز البطاقة الوطنية بالعراق وتعرف على شروط التقديم

حرصت الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة على طرح بعض الخدمات الإلكترونية للمواطنين هناك، وذلك تسهيلا عليهم الكثير من الأمور، وأعلنت أنه يمكن التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيا، وذلك للعمل على تحديث كافة السجلات الخاصة بالدولة، ويتساءل البعض على أهم الشروط المطلوبة للتسجيل في حجز البطاقة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

خطوات حجز البطاقة الوطنية بالعراق

من ضمن التحديثات الالكترونية التي قامت بها العراق في الفترة الأخيرة، تم طرح خدمة التسجيل في البطاقة الوطنية إلكترونيا وذلك لاختيار الموعد التي يتناسب مع المواطن في التسجيل كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة من هنا .

يتم اختيار انشاء حساب جديد، ويطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية للمواطن وهي الاسم، ورقم الهاتف الخاص به.

اضغط على التالي يعرض الموقع مجموعة من المواعيد التي يجب عليك اختيار من بينها الموعد الذي يتناسب معك، بعدها يتم إرسال المستندات التي تطلبها المنصة.

وبعد التأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة، اضغط على تأكيد الحجز، وسيتم إرسال رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بك لتأكيد الموعد الذي تم اختياره.

ومن الضروري الذهاب الى مكتب العمل في الموعد التي تم تحديده.

ما هي شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيا

أعلنت الحكومة العراقية بأنه من الضروري توافر بعض الشروط الأساسية لدى المتقدمين ويتم قبول طلب حجز البطاقة، وهي كالتالي: