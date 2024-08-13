سجلي الآن.. في منحة المرأة الماكثة بالمنزل وتعرف على شروط التسجيل 

ترغب العديد من السيدات بالجزائر الاستفادة من المنح المالية التي تقدمها الدولة، وبعد إعلان الحكومة الجزائرية بإتاحة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل مجددا تساءل الكثير منهم على الخطوات الصحيحة في التسجيل كما أعلنت الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى المتقدمة ويتم قبول الطلب، سنتعرف عليها في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل

تعد منحة المرأة من المنح الحكومية التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل و التسجيل بها عليك اتباع الخطوات التالية:

الضغط على الرابط الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل من هنا .

بعدها يتم اختيار منحة المرأة الماكثة في المنزل من الخيارات الموجودة على الشاشة.

يطلب الموقع اختيار الولاية المقيم بها من ضمن البيانات الشخصية التي يجب تسجيلها على المنصة.

ومن الضروري العمل على تسجيل باقي البيانات المطلوبة ويجب التأكد من صحتها أثناء التسجيل.

ثم يتم إرسال المستندات التي يطلبها الموقع والضغط على تقديم الطلب، ويتم متابعة الطلب الخاص بك لحين الموافقة عليه.

ما هي شروط التسجيل بمنحة المرأة بالجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: