موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق شهر سبتمبر 2024 …. ورابط الاستعلام عن الزيادة الجديدة

يبحث عدد كبير من الأشخاص في شتى المحافظات العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق شهر سبتمبر 2024، خاصة بعدما ترددت الأنباء عن وجود زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين بحوالي 100 ألف دينار عراقي، من أجل التخفيف على المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق شهر سبتمبر 2024.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق شهر سبتمبر 2024

حيث أعلنت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق شهر سبتمبر 2024، والتي كالعادة يتم صرفها في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، أما إذا تصادف اليوم الأول إجازة أو عطلة رسمية فيتم تبكير أو تأخير موعد الصرف ويتم الإعلان عن الموعد الجديد على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الجميع من التعرف عليه.

كما أعلنت وزارة المالية العراقية عن الزيادة الجديدة التي من المقرر اضافتها على رواتب المتقاعدين والتي تبلغ 100 ألف دينار عراقي، ليصبح اجمالي راتب المتقاعد في العراق حوالي ما يقرب من 550 ألف دينار عراقي بدلاً من 440 الف دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق شهر سبتمبر 2024؟

وتيسيراً على الكثير من المتقاعدين أكدت وزارة المالية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن رواتب المتقاعدين ، وإليكم الخطوات ….