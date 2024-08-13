كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة بعد أن أعلنت وزارة العمل العراقية عن تخصيص رابط الكتروني تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة كبار السن والسيدات، وأشارت وزارة العمل أنها تلقت عدد من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر الفقيرة والغير قادرة على سد احتياجاتها اليومية.

برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

وأكد وزير العمل العراقي على الصفحة الرسمية للوزارة أن الدولة تسعى لمساعدة الأسر الفقيرة من أجل رفع مستوى المعيشة ، وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم وذلك من خلال برنامج الرعاية الإجتماعية التي تنظمه وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، والشروط اللازمة …

عدد كبير من المواطنين يبحثون بشغف عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، والتي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية خلال الساعات الأخيرة، والتي يمكن للمواطنين الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024