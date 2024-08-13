يا لولو في نونو!.. حدث تردد قناة وناسة لولو 2024 الجديد واتفرج على أجمل الأغاني والأنشيد دون توقف

يهتم أولياء الأمور بمعرفة تردد قناة وناسة لولو بشكل دائم، وذلك لاستقبال القناة فور طرح تردد جديد لها، ويتم البحث عن التردد لأنه هو أبرز البيانات التي تساعد المشاهد في تحميل القناة عبر القمر الصناعي، والجدير بالذكر أن قناة وناسة لولو هي ضمن قنوات الأطفال الشهيرة جدا التي تمتلك نسبة تحميل عالية حول العالم العربي، لأنها تقدم العديد من البرامج التعليمية والترفيهية، والتي تقدم إلى الأطفال خبرات كثيرة من الضروري معرفتها خلال مراحل عمرهم الأولى.

تردد قناة وناسة لولو 2024

وفرت إدارة القناة إلى الجميع في الفترة الأخيرة تردد قناة وناسة لولو الجديد، ومن خلال التردد سيتمكن الجميع من بدء استقبالها على جهاز التلفاز، حيث يرجى فقط تدوين بيانات القناة بصورة صحيحة أثناء البدء في استقبالها، وتلك البيانات تعد كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

جودة العرض: SD.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصويب الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة لولو على عرب سات

تتوفر بيانات أخرى لقناة وناسة لولو على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنك البدء في استقبالها بواسطته من خلال تدوين البيانات المعلنة مؤخرا، والتي جاءت كالآتي:

التردد: 11270.

جودة العرض: HD.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط قناة وناسة 2024

تسهل عملية ضبط قناة وناسة على التلفاز بعد أن تم معرفة بيانات القناة الجديدة المتوفرة على عرب سات والنايل سات، ولبدء استقبال القناة يرجى تنفيذ الآتي: