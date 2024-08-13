طريقة الاستعلام على المشمولين بالرعاية الاجتماعية ومن هم الفئات المستفيدة 

حرص العديد من المواطنين بالعراق على التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية، وأوضحت الحكومة العراقية بأنه يتم العمل على معالجة الطلب الخاص بالمتقدمين وطرح إذا كان الشخص مؤهل لصرف الوجبة أم لا، وقد أعلنت الخطوات الصحيحة للاستعلام على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية، كما أعلنت بأنه تم تحديد بعض الفئات للاستفادة من الدعم سنتعرف على التفاصيل الكاملة.

خطوات الاستعلام على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أوضحت الحكومة العراقية بأنه يمكن لكافة المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية الاستعلام على قبولهم في الوجبة إلكترونيا، وقد أوضحت بأنه يتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي من هنا .

بعدها يتم تسجيل الدخول من خلال الحساب الخاص بك على المنصة، اختر الاستعلام على أسماء المستفيدين.

بعدها يتم تسجيل بعض البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع على المنصة.

ثم يتم اختيار المحافظة التي تقيم بها من الخيارات الموجودة على الشاشة.

بعدها يتم اختيار رقم الوجبة، واضغط على استعلام وسيظهر على الشاشة حالة المواطن هل هو مؤهل للصرف أم لا.

من هم الفئات المستحقة لصرف دعم الرعاية الاجتماعية

بعد التعرف على الطريقة الصحيحة في الاستعلام على أهلية المواطن المتقدم للصرف سواء مؤهل أم لا، يتساءل البعض على الفئات المستحقة للصرف وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: