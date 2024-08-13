تابع أجمل أفلام الكرتون على قناة سبيستون تعرف على التردد الجديد للقناة على النايل سات وعرب سات 

تعد قناة سبيستون من افضل قنوات الأطفال على شاشة التلفاز، وهي من القنوات التي تستهدف عرض مجموعة من أفلام الكرتون الخاصة بالأطفال لمختلف الأعمار، ويبحث العديد من الأمهات على التردد الجديد للقناة سواء على النايل سات أو العرب سات سنتعرف عليه في السطور التالية.

تردد قناة سبيس تون على النايل سات

يعتبر المحتوى الترفيهي وأفلام الكرتون المميزة من أكثر الأمور التي يهتم بها كافة الأطفال وخاصة في فترات إجازة المدارس، وحرصا من إدارة القناة على عرض المحتوى الخاص بهم بشكل أفضل، تم العمل على تحديث تردد القناة على النايل سات وهو كالتالي:

تردد القناة : 11785.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5\5

تردد قناة سبيس تون على عرب سات

حرصت أيضاً إدارة القناة على تعديل التردد الخاص بهم على قمر العرب سات وقد تم التوضيح بأنه يمكن تثبيت القناة من خلال التردد الجديد لها وهو كالتالي:

التردد: 12341.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ما هي أهم ما يعرض على قناة سبيستون

بعد التعرف على تردد القناة سواء على النايل سات والعرب سات، يرغب العديد من الأشخاص الاطلاع على أهم ما يعرض على القناة، وقد تم التوضيح بأنه كالتالي: