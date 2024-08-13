رسمياً.. موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2024 للقطاع العام والخاص

ينتظر الطلاب القرارات التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء لتحديد موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2024، حيث ينتظر المسلمين جميعاً حلول المولد النبوي الشريف لأنها مناسبة مميزة، كما أنه يوم عظيم عند المسلمين ولد فيه المصطفى خير الخلق أجمعين، لذلك تحتفل الامة الاسلامية والعربية بتلك المناسبة مما تعطي الدولة إجازة رسمية لجميع العاملين بالقطاع العام والخاص،

كما أن هناك عادات كثيرة يفعلها المسلمين في المولد النبوي الشريف مثل شراء حلاوة المولد ومعايدة الأصدقاء والأهل والجيران، كما يقوم البعض بتجهز أشهى الأطعمة، كما يحرص الكثير من الأشخاص على توزيع الشربات في الشوارع وعلى الجيران، وهذا يعتبر تعبيراً عن الفرحة والسعادة بتلك اليوم، ترقبوا معنا للتعرف على موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2024.

موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2024

هناك بعض الإجازات على مدار العام يحصل عليها الموظفين والعاملين بالقطاع العام والخاص والطلاب والبنوك في موعدها دون أي ترحيل، وضمن الإجازات المرحلة لنهاية الاسبوع اجازة المولد النبوي الشريف، من المقرر أن يوم المولد النبوي الشريف يكون في الإثنين الموافق 16 من سبتمبر 2024، لكن حسب قرارات مجلس الوزراء بن موعد اجازة المولد النبوي الشريف في مصر يوم الخميس الموافق 19 من سبتمبر 2024 لكي يحصل الجميع على إجازة لمدة 3 أيام متتالية الخميس والجمعة والسبت، وبداية العمل يوم الأحد 22 من سبتمبر 2024.

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف