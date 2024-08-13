رسمياً.. موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2024 للقطاع العام والخاص

ينتظر الطلاب القرارات التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء لتحديد موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2024، حيث ينتظر المسلمين جميعاً حلول المولد النبوي الشريف لأنها مناسبة مميزة، كما أنه يوم عظيم عند المسلمين ولد فيه المصطفى خير الخلق أجمعين، لذلك تحتفل الامة الاسلامية والعربية بتلك المناسبة مما تعطي الدولة إجازة رسمية لجميع العاملين بالقطاع العام والخاص،
كما أن هناك عادات كثيرة يفعلها المسلمين في المولد النبوي الشريف مثل شراء حلاوة المولد ومعايدة الأصدقاء والأهل والجيران، كما يقوم البعض بتجهز أشهى الأطعمة، كما يحرص الكثير من الأشخاص على توزيع الشربات في الشوارع وعلى الجيران، وهذا يعتبر تعبيراً عن الفرحة والسعادة بتلك اليوم، ترقبوا معنا للتعرف على موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2024.
موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2024
هناك بعض الإجازات على مدار العام يحصل عليها الموظفين والعاملين بالقطاع العام والخاص والطلاب والبنوك في موعدها دون أي ترحيل، وضمن الإجازات المرحلة لنهاية الاسبوع اجازة المولد النبوي الشريف، من المقرر أن يوم المولد النبوي الشريف يكون في الإثنين الموافق 16 من سبتمبر 2024، لكن حسب قرارات مجلس الوزراء بن موعد اجازة المولد النبوي الشريف في مصر يوم الخميس الموافق 19 من سبتمبر 2024 لكي يحصل الجميع على إجازة لمدة 3 أيام متتالية الخميس والجمعة والسبت، وبداية العمل يوم الأحد 22 من سبتمبر 2024.
رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف
- أتقدم بخالص التهاني للأمة الإسلامية بأكملها بمناسبة حلول مولد الرسول – صل الله عليه وسلم..
- النور في الكون انتشر ..ابتهاجا بميلاد سيد البشر ..نبينا شفيعنا ..في يوم المحشر.
- سلاما حكى في الحسن درا وجواهرا * تفوح به الأكوان مسكا وعنبرا … نهنئكم بالمولد .
- ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء .. متباركين.
- يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام .
- عوام البشر والشمس والقمر يزفون التهاني للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل.
- بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤادي .
- إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهَلْالها .
- بأنوار النبي أمسيك وبمولده اهنيك وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك .