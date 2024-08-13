” احجز وحدتك الآن ” .. طريقة التسجيل في عدل 3 السكني في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة للقبول

يعتبر برنامج عدل السكني في الجزائر هو أحد المبادرات الحكومية التي تهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط. حيث يتيح للمستفيدين فرصة الحصول على سكن اجتماعي بأسعار معقولة وبشروط ميسرة، فيما يلي، سنوضح خطوات التسجيل في برنامج عدل 3 السكني وما هي الضوابط المطلوبة.

التسجيل في عدل 3 السكني في الجزائر

تتضمن عملية التسجيل في برنامج عدل السكني مجموعة من الخطوات التي يجب على المتقدمين اتباعها لضمان قبول طلباتهم والحصول على السكن المناسب، من خلال ما يلي:

وفي اليداية يتم زيارة الموقع الرسمي لوكالة تحسين وتطوير السكن (AADL).

إنشاء حساب جديد على الموقع الإلكتروني بإدخال المعلومات الشخصية الأساسية مثل الاسم ورقم الهوية والبريد الإلكتروني.

بعد تأكيد إنشاء الحساب، تسجيل الدخول وملء استمارة طلب السكن بإدخال بيانات دقيقة حول الحالة الاجتماعية والدخل والمعلومات العائلية.

تحميل الوثائق المطلوبة مثل بطاقة التعريف الوطنية، شهادة العمل، وشهادة الدخل.

مراجعة جميع البيانات المدخلة للتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

بعد إرسال الطلب، يتم منح رقم تسجيل يمكن استخدامه لمتابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني.

انتظار الإعلان عن نتائج القبول التي يتم نشرها عبر الموقع الرسمي وعبر وسائل الإعلام.

شروط التسجيل في برنامج عدل السكني

لضمان حصول المواطنون المستحقون على السكن الاجتماعي، وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين، وتتمثل فيما يلي: