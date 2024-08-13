إطلاق خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الإنترنت في العراق أهم الشروط والمستندات

أعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق خدمة جديدة تسهل على المواطنين حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الإنترنت، الأهداف والخدمات المقدمة تهدف هذه الخدمة إلى تسريع عملية الحصول على البطاقة وتقليل الزحام في الدوائر الحكومية، تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء لتحسين الخدمات وتقليل الأعباء على المواطنين.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة

يمكن للمواطنين حجز البطاقة بسهولة عبر الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط المخصص لحجز البطاقة على موقع مديرية شؤون البطاقة. تسجيل المعلومات الشخصية مثل الاسم الكامل ولقب الأسرة . إدخال رقم الهاتف بشكل صحيح. التأكد من توافر الشروط اللازمة للحصول على البطاقة. تحديد موعد لاستلام بطاقة الهوية الوطنية.

شروط الحصول على البطاقة الوطنية

أعلنت الحكومة عن بعض الشروط الضرورية للتسجيل في نظام الحجز:

لابد أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية. يجب أن يتجاوز عمر المتقدم 18 سنة. الإقامة الدائمة في العراق.

المستندات المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية

عند التقديم لحجز البطاقة، يجب تقديم مجموعة من المستندات:

نسخة من المؤهل الدراسي

نسخة من شهادة الميلاد

نسخة من البطاقة الوطنية القديمة (للتجديد)

نسخة من بطاقة التجنيد (للرجال)

عقد العمل (في حال تحديث بيانات العمل)

موعد حجز البطاقة الوطنية

قامت مديرية شؤون البطاقة الوطنية بتحديد مواعيد جديدة للحجز للحصول على البطاقة الوطنية. تفاصيل المواعيد كالتالي:

الفترة المسائية: من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 12 مساءً متاحة للجميع في جميع الدوائر.

الفترة الصباحية: من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً يختلف توقيت الحجز فيها حسب المحافظة والدائرة.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة العراقية لدعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين.