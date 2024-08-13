مسلسل المتوحش الجزء الثاني….. ومواعيد عرضه على قناة mbc مصر

مسلسل المتوحش الجزء الثاني، من أكثر المسلسلات التركية التي حققت نجاح كبير على خلال الفترة الأخيرة، ليتصدر اسم المسلسل قوائم محركات البحث وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل أنها بدأت في تصوير الجزء الثاني الذي من المقرر عرضه في سبتمبر المقبل.

مسلسل المتوحش الجزء الثاني

وتدور أحداث المسلسل حول قصة شاب يدعى “يامان” تعرض للخطف وهو صغير على يد زوج والدته ، ويعيش الطفل في الشارع ويكون أسرة من أطفال الشوارع، وبعد مرور الزمن يعود يامان مرة أخرى إلى أهله إلا أنه يواجه الكثير من الصعوبات ، وهذا ما جعل المسلسل يصبح من أهم المسلسلات التركية على محركات البحث خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل المتوحش الجزء الثاني على قناة mbc مصر……

موعد عرض مسلسل المتوحش الجزء الثاني

ويبحث عدد كبير من عشاق الدراما التركية عن موعد عرض مسلسل المتوحش الجزء الثاني الذي من المقرر عرضه في سبتمبر المقبل، كما أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل أنها أوشكت على الإنتهاء من تصوير الجزء الثاني من المسلسل وأكدت أنه يحمل الكثير من المفاجآت والأحداث الشيقة التي قد تنال على إعجاب الملايين من المشاهدين .

ما هي القنوات الناقلة لمسلسل المتوحش؟

ويهتم عدد كبير من المشاهدين بالتعرف على القنوات الناقلة لمسلسل المتوحش الجزء الثاني، والذي سوف يتم عرضه على عدد من القنوات الفضائية ومنها:

قناة فوكس التركية

تردد القناة: 12329.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 .

الجودة: HD.

تردد قناة MBC مصر

ويمكنكم متابعة مسلسل المتوحش الجزء الثاني على قناة MBC مصر واليكم تردد القناة ….