احصل على 9999 شدة UC بضغطة الزر.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE مجربة حولهم لحسابك

يرغب عشاق لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE من القيام بشحن شدات ببجي لأكبر عدد ممكن، وتحويل الشدات إلى حسابك الشخصي في اللعبة، وذلك مقابل رسوم معينة يتم دفعها مقابل العدد التي ترغب في تحويله، على أن يكون الشحن عن طريق موقع ميداس باي، أو الموقع الرسمي للعبة ببجي، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
خطوات شحن شدات ببجي 2024 Midasbuy
هناك بعض الخطوات التي من خلالها يمكنك استلام أكبر عدد من شحن شدات ببجي عبر موقع Midasbuy، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-
- في البداية يتم الإنتقال إلى موقع Midasbuy.
- ثم يتم التوجه إلى الصفحة التالية من الموقع.
- بعدها يمكنك اختيار خدمة “شدات ببجي”.
- بعد ذلك يتم إدخال رقم التعريف الخاص باللاعب.
- ليتم تدوين المعلومات الخاصة بالدفع مقابل شدات ببجي سواء كان من البطاقة الائتمانية.
- التأكد من صحة المعلومات الخاصة بالدفع.
- النقر على زر “شحن”.
- ليتم تحويل عدد شدات ببجي إلى حسابك في اللعبة.
كيفية شحن عدد شدات ببجي 2024
والموقع لديه كذلك خدمة شحن شدات ببجي، ويكون بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-
- أن يتم تحميل لعبة ببجي عبر متجر جوجل بلاي.
- بعد ذلك يتم إنشاء حساب عبر اللعبة.
- مع اختيار عدد الشدات الراغب في الحصول عليها.
- ليتم إدخال رقم المعرف.
- النقر على أيقونة “دفع”.
- بحيث تتمكن من تحويل شدات ببجي والإستفادة بكافة المميزات التي توفرها الشدات.