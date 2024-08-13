“ميدو سرق لولو” تردد قناة وناسة الجديد Wanasah وتابع أفضل برامج الأطفال والكرتون الشيق

يتساءل العديد من أولياء الأمور والآباء خاصة، عن التحديثات الجديدة التي تتم على تردد قناة وناسة أطفال، القناة التي تعرض كل ما هو مميز في حياة الأطفال، ما بين البرامج الكرتونية المميزة، وكذلك الأفلام والمسلسلات الطفولية التي يعشقها ملايين الأطفال والمتابعين حول العالم، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديثات تردد قناة وناسة، لكي يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة وناسة أطفال 2024

لكي تقوم باستقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، وقيامك بمشاهدة كل ما هو جديد ومميز في عالم الطفل والكرتون، فعليك اتباع البيانات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد: 11470.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ قناة وناسة: 6\5.

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ويمكن القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال الجديد، ومتابعة كل ما تقوم القناة بنقله على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا للبيانات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي قناة وناسة: العرب سات.

التردد قناة وناسة: 11270.

استقطاب قناة وناسة: عمودي.

معامل الترميز فهو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ قناة وناسة: 4\3.

خطوات ضبط قناة وناسة

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بضبط قناة وناسة أطفال، وفقًا لما يلي:-