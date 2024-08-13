” من هنا ” رابط التسجيل في استمارة التقديم على الحج 2025 العراق والشروط المطلوبة

كشفت وزارة الحج والعمرة في العراق عن الآلية المطلوبة لكي يتم التسجيل في قرعة الحج للعام 2025، وذلك لحصول المواطنين على فرصة أداء مناسك الحج، والتي يتم تقديمها من خلال توافر عدد من الشروط والضوابط الهامة والتي وضعتها الجهات المختصة، تابع الآن ما نوضحه من خلال هذا المقال.

التقديم على الحج 2025 العراق

فعلت وزارة الحج العراقية استمارة التقديم على الحج لعام 2025 في العراق، حيث يتم التسجيل من خلال خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي:

أولاً، يجب زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للحج من خلال النقر على الرابط المخصص.

بعد دخول الموقع، يجب اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة المتاحة.

ضمن الخدمات الإلكترونية، يجب الضغط على خيار “استمارة الحج والعمرة”.

يتعين على المتقدم كتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة وبشكل صحيح في الحقول المخصصة.

يجب قراءة الشروط والأحكام بعناية، ثم قبولها.

أخيراً، يجب الضغط على زر “استعلام” لإتمام عملية التقديم.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2024

للتسجيل في قرعة الحج، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وتشمل ما يلي: