الموسم 6 ح1.. موعد مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 165 على تردد قناة الفجر الجزائرية

موعد مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 165 سؤال متكرر على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يلجأ البحث للبحث عن الموسم السادس على جوجل للاطلاع على الموعد المحدد لبدء طرحه والإعلان عن القنوات التي تنقل، مما يرغب الكثير تحري دقة الأخبار المتداولة بأن هناك قنوات جديدة تقوم بنقل مسلسل قيامة عثمان،

وهذا يأتي ضمن الاستعدادات لمشاهدة جميع حلقات الموسم السادس، هناك قنوات تقوم بنقل المؤسس عثمان بدون ترجمة وقنوات تقوم بنقل المسلسل مترجم باللغة العربية، وحتى الآن لم يتم دبلجة المسلسل ولكن من المتوقع أن يتم دبلجته كي يصل نجاح وشهرة المسلسل للعالم العربي والغربي، يعتبر قيامة عثمان من الأعمال التاريخية التي لديها صدى واسع جداً حتى بعد انتهاء الموسم الخامس، خلال السطور التالية تجدون موعد مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 165.

موعد مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 165

حتى هذه اللحظة لم يتم الترويج لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وهذ يدل على عدم الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى من الموسم الجديد، مما يحرص فريق العمل على عدم نشر أي خبر يتعلق بالمسلسل إلا بعد الرجوع للجهة المختصة شركة الإنتاج والتي تعبر هي المسؤول الأول على نشر الإعلان الترويجي وتحديد موعد طرحه رسمياً، ومن المتوقع أن يكون الموسم السادس هو نهاية المسلسل وسوف يشهد أحداث قوية للغاية، خلال الفترة القادمة يتم الإعلان عن موعد العرض، والكثير من التوقعات تشير بأن يتم طرحه في نوفمبر 2024.

القنوات الناقلة المؤسس عثمان ج 6

حلقة واحدة فقط يتم عرضها على مدار الأسبوع على قناة atv التركية يوم الأربعاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت تركيا.

يعرض مسلسل قيامة عثمان على موقع النور و موقع ايجي بست وموقع فيديو لاروزا مترجم.

كما يعرض المسلسل على قناة الفجر رالجزائرية يوم الخميس ويعرض على قناة اليرموك الأردنية وقناة الصعايدة.

تردد قناة الفجر الجزائرية