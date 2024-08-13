سدد المخالفات المرورية “بدون تعب” واستعلم عنها أول بأول برقم السيارة مباشرة

في ظل تقديم تسهيلات جديدة لمواطني العراق، أعلنت مديرية المرور العامة عن تفاصيل مهمة تتعلق بغرامات المرور، وكيفية سدادها، وكذلك الاستعلام عنها، تشغل غرامات المرور في العراق أذهان العديد من المواطنين، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة التفاصيل المتعلقة بقيمتها وكيفية سدادها.

قيمة غرامات المرور في العراق 2024

قيمة الغرامات المُحددة من قبل الإدارة العامة للمرور في العراق هي:

القيادة تحت تأثير الكحول: 10,000 دينار.

عدم الامتثال لإشارة الضوء الحمراء: 5,000 دينار.

عدم استخدام حزام الأمان: 2,500دينار.

يمكن متابعة باقي التفاصيل حول قيمة الغرامات المرورية على الموقع الرسمي لإدارة المرور، كما يمكن الاتصال بالرقم الخاص بالشكاوي والاستفسارات والتي حددته الإدارة العامة للمرور “440”.

كيفية سداد غرامات المرور العامة

لمن يرغب في سداد قيمة غرامات المرور، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة “أور” الإلكترونية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على خانة الاستعلام عن الغرامات الخاصة بالسيارة.

إدخال رقم السيارة.

الاطلاع على جميع البيانات المتاحة.

تأكيد الحجز للاحتفاظ بالبيانات.

الانتقال إلى صفحة سداد الغرامات.

اختيار طريقة السداد المناسبة.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم الألماني

ويمكن للمواطنين معرفة قيمة الغرامات بطريقة سهلة، وذلك من خلال التالي:

الدخول مباشرةً إلى بوابة “أور” الإلكترونية. إدخال رقم السيارة، أو ” الرقم الألماني” في حالة توفره. النقر على خيار الاستعلام عن المخالفات المرورية. الاطلاع على جميع تفاصيل المخالفات المسجلة.

هذه الخطوات تعكس جهود مديرية المرور العامة لتسهيل عملية معرفة وسداد غرامات المرور في العراق، مما يسهم في تنظيم حركة السير ويقلل من المخالفات.