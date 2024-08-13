كيفية الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2204 وسداد المخالفة

يرغب المواطنين في دولة العراق، من الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني، عبر منصة أور الإلكترونية التي بها العديد من الخدمات الراغب في إنهاء كافة الأشخاص بالدولة العراقية، مع العلم أنه يمكن سداد قيمة الغرامة المكلف بها دون الذهاب إلى أي مكان، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن غرامات المرور ومعرفة القيمة المستحق دفعها، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة أور عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

ليتم اختيار خدمة “الاستعلام عن غرامات المرور”.

ليتم إدخال بيانات الشخص المتقدم ورقم المركبة أو السيارة.

مع النقر على زر “بحث” أو “استعلام”.

حتى تتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامات المرورية.

كيفية سداد قيمة المخالفات المرورية في العراق

وأما عن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم تسديد قيمة الغرامة المكلف تسديدها إلكترونيًا، فيُرجى اتباع الأتي:-