كيفية الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2204 وسداد المخالفة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
كيفية الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2204 وسداد المخالفة
غرامات مخالفات المرور بالرقم الألماني 2024 عبر منصة أور العراقية

يرغب المواطنين في دولة العراق، من الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني، عبر منصة أور الإلكترونية التي بها العديد من الخدمات الراغب في إنهاء كافة الأشخاص بالدولة العراقية، مع العلم أنه يمكن سداد قيمة الغرامة المكلف بها دون الذهاب إلى أي مكان، كما سنوضحه لكم في السطور  التالية.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن غرامات المرور ومعرفة القيمة المستحق دفعها، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم الذهاب إلى منصة أور عبر الإنترنت.
  • مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.
  • ليتم اختيار خدمة “الاستعلام عن غرامات المرور”.
  • ليتم إدخال بيانات الشخص المتقدم ورقم المركبة أو السيارة.
  • مع النقر على زر “بحث” أو “استعلام”.
  • حتى تتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامات المرورية.
كيفية الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2204 وسداد المخالفة
كيفية الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2204 وسداد المخالفة

كيفية سداد قيمة المخالفات المرورية في العراق

وأما عن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم تسديد قيمة الغرامة المكلف تسديدها إلكترونيًا، فيُرجى اتباع الأتي:-

  • عليك الذهاب إلى منصة أور في بداية الأمر.
  • مع إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • ليتم اختيار خدمة “سداد المخالفات المرورية”.
  • بحيث تتمكن من تدوين كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.
  • ليتم إدخال بيانات الدفع المستحقة في الخانات المخصصة لذلك سواء بالحساب البنكي أو رقم البطاقة الائتمانية.
  • النقر على زر “تأكيد”.
  • بحيث تتمكن من إنهاء إجراءات السداد.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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