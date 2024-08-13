” فرصة لتصبح مليونير “.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وأرقام الاشتراك في جميع الدول

Daren wasef تاريخ النشر تصنيف منوعات
” فرصة لتصبح مليونير “.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وأرقام الاشتراك في جميع الدول

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات التي تحقق نجاح كبير وتنال اهتمام من جانب الكثير من الأشخاص الراغبين في الاشتراك، حيث تقدم فرصة هامة للمشتركين في الحصول على جائزة مالية كبيرة، وتتيح المسابقة كم خلال مقدمها الاعلامي مصطفى الاغا الاشتراك من خلال طريقة سهله عن طريق أرقام الاشتراك المخصصة، تابع الان بالخطوات طريقة الاشتراك.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن لجميع الاشخاص من مختلف الدول العربية اجراء الاشتراك في مسابقة الحلم بسهولة، وذلك عن طريق ارسال رسالة نصية من رقم الهاتف الخاص بك، والتي تحتوي على كلمة حلم” أو “dream” إلى الرقم الخاص بدولتك، على ان يستقبل المستخدم على الفور مجموعة من الأسئلة عبر البريد النصي الخاص به، من الضروري ان يتم الاجابة عن الأسئلة بشكل صحيح، فنجد أن الأسئلة المقدمة تتنوع ما الحلم تتنوع بين معلومات عامة وثقافية، بذلك يتم الاشتراك واجراء السحب للفوز بالجائزة المقررة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

سهلت مسابقة الحلم امكانية الاشتراك من خلال الهاتف بسهولة من جانب جميع المشتركين، وذلك من خلال ارقام الاشتراك التي تم توفيرها، وتتمثل فيما يلي:

  • يمكن ان يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من مصر، من خلال رسالة نصية على أي من هذه الأرقام التالية: 95458، 95450
  • كما يمكن الاشتراك بسهولة من المملكة المغربية وذلك عن طريق ارسال رسالة نصية عبر الرقم 9669.
  • يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من تونس عن طريق الرقم 85988.
  • كما يتم الاشتراك من المملكة الأردنية الهاشمية عن طريق ارسال رسالة نصية على هذا الرقم 94099.
  • لكي يتم الاشتراك من الإمارات العربية المتحدة يتم ارسال رسالة نصية مباشرة عبر الرقم 5544.
معلومات الكاتب
Daren wasef

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
Osman 6 Season.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس تـابـع حـــــ 165 وجميع القنوات الناقله مجانا
إنضم لقناتنا على تيليجرام