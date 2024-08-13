استعلم الآن…. نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2024 الدور الأول

يبحث الكثير من الطلبة والطالبات عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2024 الدور الأول، والتي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2024 الدور الأول، والتي أصبحت متاحة أمام الجميع على الموقع الرسمي للوزارة وإليكم خطوات الاستعلام……

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2024 الدور الأول

أعلنت وزارة التربية العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لتكون نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2024 الدور الأول ، وأشارت الوزارة أنها اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة لتتأكد من تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب، خاصة وأنها مرحلة مهمة في عمر الطلاب، وأشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن الوزارة تلقت عدد كبير من اعتراضات السادس الإعدادي وعلى الفور أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة لإعادة تصحيح ورصد الدرجات مرة أخرى، وحتى يتمكن الطلاب من استعادة الدرجات المفقودة في عملية التصحيح أو رصد وتجميع الدرجات، وأكد وزير التعليم العراقي إلى أن الوزارة تأكدت من صحة عملية تجميع ورصد الدرجات حتى لا يقع الظلم على أحد خاصة وأنها مرحلة مهمة في عمر الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الأول 2024

كما أعلنت الوزارة عبر الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه يمكن لطلاب السادس الإطلاع على نتائج الاعتراضات من خلال إتباع الخطوات الآتية: