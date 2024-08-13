قفزة جنونية.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 في محلات الصاغة بداية التعاملات الصباحية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، تعتبر ضمن عمليات البحث الرائجة على جوجل وموقع التواصل الاجتماعي هذه الفترة هو سعر الذهب، وهذا لأن السعر ظل سعره ثابت ومستقرة لفترة طويلة وكان وقتها لن يتجاوز 3.100 جنيه، ولكن مع نهاية شهر يوليو الماضية بدأت الأسعار العالمية تتحرك ليعود الذهب لحالة من عدم الاستقرار ويسجل أعلى المستويات بشكل يومي،

الذهب ليس فقط للزينة بل للخزينة وتأمين مستقبل، حيث يعتمد البعض على الاستثمار في الذهب لأهميته الكبيرة، كما كشف خبراء الذهب أن شراء الذهب و تركه لعدة سنوات سوف تحصلون على مكاسب كبيرة، مما كشفت بعض المصادر أن الذهب يقفز أكثر من ذلك ليسجل أعلى سعر عالمياً وفي محلات الصاغة، واليوم ننشر لكم عبر التقرير التالي سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 .

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب مع بداية التعاملات الصباحية لتأتي على النحو التالي:.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3971 جنيه.

كما وصل سعر الذهب عيار 21 نحو 3475 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2978 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل نحو 27800 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميًا 2446 دولارًا.

مصنعية الذهب كافة الأعيرة في محلات الصاغة

هناك اختلاف في قيمة مصنعية الذهب لأن كل عيار له تكلفه خاصة، وتأتي الأسعار في محلات الصاغة على النحو التالي