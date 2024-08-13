هل تم إضافة 15% في معاشات شهر ديسمبر 2024؟.. أعرف التفاصيل

تزامنًا مع اقتراب صرف المرتبات الخاصة بالعاملين في الدولة، ويأتي بعدها صرف معاشات شهر ديسمبر، بدأ العديد من المواطنين يتساءلون عن وجود زيادة جديدة في المعاشات التي تصل إلى 15%، بالإضافة إلى أن ذلك جاء وفقًا للتعديل للموازنة العامة للدولة، مما زاد البحث للإجابة عن هذا النبأ الذي أثار ضجة كبيرة بين المستفيدين في الدولة، وعليه سنوضح لكم حقيقة الأمر، بحيث يتعرف عليه الجميع.

حقيقة زيادة المعاشات 15%

ووفقًا للمصادر المسؤولة في الدولة، فإن إضافة زيادة 15% على معاشات شهر ديسمبر ليس لها أي أساس من الصحة، على أن يأتي صرف المعاشات بأخر زيادة فقط تم التصديق عليها مؤخرًا وخاصة في شهر مارس الماضي، بالإضافة إلى أنه في حالة وجود أي زيادات أو إضافات جديدة ستقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عليها في إطار أن يتعرف على قيمة الزيادة جميع أصحاب المعاشات، ويكون ذلك بعد توفير التمويل المالي اللازم توزيعه وصرفه على الجميع.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر

ومع اقتراب عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر، فإنها توافق يوم 1 من كل شهر ميلادي، على أن تستمر عمليات الصرف الخاصة بالمعاشات وكذلك صرف المتأخرات إلى نهاية الشهر الجديد، بحيث يتحصل عليها جميع أصحاب المعاشات والمستفيدين من هيئة التأمينات، مع العلم أن المعاش يأتي بدون أي زيادات جديدة كما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالة وجود أنباء تُفيد بذلك سيتم الكشف عنها بشكل رسمي من قبل الجهة الرسمية والعاملة في الدولة.