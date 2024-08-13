100 دولار كم دينار؟.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024

ارتفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في أخر تحديث له اليوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أغسطس 2024 في العديد من البورصات العاملة في الدولة، ومن بينها أسواق العاصمة وأربيل، بالإضافة إلى أن ذلك جاء تزامنًا مع غلق البورصات أمس الإثنين، ليتجاوز فارق الـ 20 ألف دينار عراقي، مما أثر ذلك بشكل كبير على أسعار السلع واضطراب في الأسواق بين المواطنين، وعيه سنوضح لكم أخر تحديث لسعر الدولار مقابل الدينار، بحيث يتعرف عليه الجميع.

أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي

وعن أخر تحديثات لأسعار الدولار مقابل الدينار العراقي داخل البورصات العاملة في الدولة العراقية، فإن سعره وصل إلى 149.950 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، بينما وصل سعره في محال الصيرفة داخل الأسواق المحلية في بغداد ليبلغ نحو 151.000 دينار لكل 100 دولار أمريكي، حتى أن سعر الـ 100 دولار للشراء وصل إلى 149 ألف دينار عراقي، مع توقعات باستمرار الارتفاع التي أثرت بشكل كبير على الأسواق والأسعار و السلع الأساسية في الدولة العراقية.

ارتفاع سعر الدينار أمام الدولار

ووفقًا لأخر تحديثات لأسعار الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، فقد سجل ارتفاعًا كذلك في أربيل، فيما وصل سعر البيع إلى 149.900 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، في حين أن سعر الشراء سجل نحو 149.800 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، مع استمرار الارتفاع التي تشهده البورصات وأسواق العملات في دولة العراق، مع اضطراب كبير في الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.