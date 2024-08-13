كيفية تسجيل طالب جديد عبر نظام نور 1446 وأبرز مميزات النظام

تسجيل طالب جديد عبر نظام نور، تعد خطوة تسجيل الطلاب الجدد من أهم الأشياء التي يواجهها أولياء الأمور مع بداية كل عام دراسي، وفي ظل التطورات التكنولوجية الحديثة أصبح من الضروري تبسيط هذه العملية لتكون أكثر سهولة وفعالية، ومن هنا جاء دور نظام نور الذي أطلقته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بهدف توفير الوقت والجهد وتسهيل التواصل بين المدارس وأولياء الأمور وتسجيل الطلاب الجدد في المراحل التعليمية الأولي إلكترونيا بكل سهولة، وذلك ما سوف نقوم بتوضيحه لاحقا مع عرض أبرز مميزات نظام نور.

كيفية تسجيل طالب جديد عبر نظام نور

يمكن لأولياء الأمور القيام بعملية تسجيل طالب جديد عبر نظام نور الالكتروني من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلي الرابط المباشر لنظام نور من هنا.

تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وكود التحقق في الخانات المخصصة لهم ثم النقر على زر تسجيل الدخول.

التوجه إلى قائمة الخدمات المتاحة بالصفحة الرئيسية للموقع ثم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

تحديد أيقونة ولي الأمر ثم النقر عليها.

اختيار أيقونة تسجيل الأبناء.

ادخال رقم الهوية الوطنية الخاص بولي الأمر.

تحديد صلة القرابة بالطالب الذي يتم تسجيله.

تحديد جنسية الأم وعمل ولي الأمر.

اختيار الصف الدراسي والمدرسة المراد تسجيل الطالب بها.

تحديد 4 مدارس أخرى كرغبات بديلة عن المدرسة المراد تسجيل الطالب بها.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة للطالب الجديد.

إرفاق مستندات التقديم اللازمة.

التأكد من صحة البيانات والمستندات المرفقة ثم النقر على زر تأكيد التسجيل.

مميزات نظام نور

بالإضافة إلى ميزة تسجيل طالب جديد عبر نظام نور، هناك العديد من المميزات والخدمات التي يوفرها نظام نور للطلاب وأولياء الأمور، ومن أهم هذه المميزات ما يلي: