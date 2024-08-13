الفرخة وصلت كام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 13 اغسطس 2024

استقرت أسعار الدواجن في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، وفقًا لأخر تحديث لبورصة الدواجن، بالإضافة إلى استقرار أسعار البيض والكتاكيت في العديد من المحلات والأسواق المعنية ببيع وشراء الفراخ، حتى أن السعر من الممكن أن يختلف من محافظة إلى أخرى، وفقًا لمصاريف المواصلات والنقل، ولكن يكون الاختلاف طفيف، وعليه سنوضح لكم تحديث الأسعار حتى يتعرف عليه الجميع.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

وعن أخر تحديث أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أغسطس 2024، فإنها جاءت كما يلي:-

وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم من 67 إلى 67 جنيهًا.

بينما الدواجن البلدي سجلت نحو 120 إلى 121 جنيهًا.

هذا وأن الدواجن الساسو وصلت إلى 90 جنيهًا.

بالإضافة إلى أن سعر كيلو الأمهات البيضاء تراوحت من 63 إلى 64 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء

وعن تحديث أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس، جاءت كما يلي:-