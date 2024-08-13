الفرخة وصلت كام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 13 اغسطس 2024

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
الفرخة وصلت كام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 13 اغسطس 2024
سعر الدواجن اليوم

استقرت أسعار الدواجن في  بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، وفقًا لأخر تحديث لبورصة الدواجن، بالإضافة إلى استقرار أسعار البيض والكتاكيت في العديد من المحلات والأسواق المعنية ببيع وشراء الفراخ، حتى أن السعر من الممكن أن يختلف من محافظة إلى أخرى، وفقًا لمصاريف المواصلات والنقل، ولكن يكون الاختلاف طفيف، وعليه سنوضح لكم تحديث الأسعار حتى يتعرف عليه الجميع.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

وعن أخر تحديث أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أغسطس 2024، فإنها جاءت كما يلي:-

  • وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم من 67 إلى 67 جنيهًا.
  • بينما الدواجن البلدي سجلت نحو 120 إلى 121 جنيهًا.
  • هذا وأن الدواجن الساسو وصلت إلى 90 جنيهًا.
  • بالإضافة إلى أن سعر كيلو الأمهات البيضاء تراوحت من 63 إلى 64 جنيهًا.
الفرخة وصلت كام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 13 اغسطس 2024
الفرخة وصلت كام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 13 اغسطس 2024

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء

وعن تحديث أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس، جاءت كما يلي:-

  • بلغ سعر الكتكوت الأبيض في الشركات من عمر يوم واحد من 26 إلى 29 جنيهًا.
  • بالإضافة إلى أن سعر الكتكوت القطاعات تراوح من 24 إلى 24.5 جنيه.
  • إضافة إلى وصول سعر لحم البط الفرنساوي لـ 55 و65 جنيهًا.
  • لحم البط المسكوفي تراوح من 90 إلى 91 جنيهًا.
  • بينما البط المولار بلغ نحو 60 و61 جنيهًا.
  • كما أن سعر كرتونة البيض الأحمر تراوح من 159 إلى 160 جنيهًا.
  • وكرتونة البيض الأبيض تراوح سعرها من 152 إلى 153 جنيهًا.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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