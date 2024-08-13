ثبتها واتفرج.. تردد قناة ssc الرياضية السعودية 2024 الناقلة نصف نهائي كأس السوبر السعودي

استمرار في عملية البحث عن تردد قناة ssc الرياضية السعودية 2024 لأهميتها واعتماد ملايين المتابعين على المحتوى الرياضية التي تنقلها بدون تشويش أو تقطيع، تعتبر قناة ssc هي قناة مميزة وهامة جداً حققت نجاح وانتشار واسع في جميع الدول العربية، تستطيع قناة ssc أن تنقل المحتوى الرياضى لأهم البطولات بجودة عالية hd بدون حدوث أي تقطيع أو تشويش،

قناة اس اس سي هي قناة عربية سعودية تم تحديث ترددها منذ فترة طويلة مع إضافة بعض الإمكانيات المهمة لديها، وهذا ما جعل للقناة مكانة كبيرة بين القنوات الرياضية على الساحة الفضائية، تعمل القناة بشكل مجاني دون تشفير ، كما أنها تنقل المحتوى على مدار 24 ساعة بدون توقف، خلال الفقرات التالية نستعرض لكم تردد تردد قناة ssc الرياضية السعودية 2024.

تردد قناة ssc الرياضية السعودية 2024

تعمل قناة ssc بالتقنيات الحديثة التي تزيد من وضوح الصوت والصورة ومنع أي تقطيع أثناء نقل البث الحي المباريات للمباريات على شاشتها، ويمكنكم تنزيله يدوياً على الجهاز من خلال الإعدادات وإضافة الرموز التالية:.

التردد: 12523.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي ·

معدل الترميز: 27500 ·

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

تردد قناة SSC على عرب سات

التردد 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مباريات كأس السوبر السعودي 2024

تقوم قناة ssc الرياضية السعودية بنقل مباريات النصف النهائي من كأس السوبر السعودي، واليوم الثلاثاء 13 أغسطس تنطلق المواجهة الأولى بين الهلال والأهلي التي تقام على استاد مدينة الملك سلطان بن عبدالعزيز، وتذاع عبر شاشة ssc 1 بصوت المعلق مشاري القرني وفهد عريشي، كما تنطلق صافرة اللقاء 7.15 مساءً بتوقيت السعودية.

وغداً هناك مواجهة ضمن منافسات النصف النهائي من كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون وتقام أيضاً على استاد مدينة الأمير سلطان وتنقل عبر ssc 1 بجودة hd تعليق عبدالله الغامدي وفهد عريشي الساعة 7.15 مساءً حسب توقيت مصر والسعودية.