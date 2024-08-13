إشعار هام.. موعد صرف الدعم السكني 2024 وأهم شروط التسجيل وخطوات الاستعلام عن الدعم

في ظل التساؤلات المتكررة حول موعد صرف الدعم السكني 2024، قدمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان توضيحًا رسميًا، أكدت الوزارة أن صرف الدعم سيجري في اليوم المحدد سلفًا وهو 24 من كل شهر ميلادي، ما لم يتزامن مع عطلة رسمية، وبناءً على ذلك، سيتم صرف الدفعة الحالية في موعدها المقرر.

موعد صرف الدعم السكني 2024

حرصًا من وزارة الإسكان على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، نود إبلاغكم بتغيير طفيف في موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر، سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين يوم الأحد 25 أغسطس بدلًا من يوم السبت، سيبدأ صرف الدعم في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا من يوم الأحد الموافق 25 أغسطس، وسيستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

شروط استحقاق الدعم السكني

بعد أن تعرفنا على موعد صرف الدعم السكني 2024، يمكنك الاستفادة من الدعم السكني ولكن بعدة شروط:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة.

وعمره 25 عامًا فأكثر.

كما يشترط عدم استفادته من برامج دعم حكومية أخرى.

وعدم امتلاكه عقارات ذات قيمة عالية.

كما يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة والتأكد من تحديث البيانات بشكل دوري.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن لا يتجاوز دخله الشهري الحد المسموح به.

كما يجب أن يكون بحاجة ماسة لسكن خاص.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني لشهر أغسطس

إليكم خطوات الاستعلام عن الدعم السكني لشهر أغسطس: