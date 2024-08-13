ارتفاع ثاني.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024

شهد سعر الدولار حالة من الارتفاع الطفيف مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أغسطس 2024 في العديد من البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أن ذلك جاء عقب استقراره في الساعات الماضية، إلا أنه عاد للارتفاع مرة أخرى بما سجل في البنك المركزي المصري، نحو 49.24 جنيه للشراء و49.38 جنيه للبيع، وسنوضح لكم أخر تحديث لأسعار الدولار في باقي البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

ووفقًا لأخر تحديث لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13 أغسطس، فجاء كما يلي:-

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه إلى 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

إضافة إلى وصول سعر الدولار في بنك مصر لـ 49.25 جنيه شراء و49.35 جنيه بيع.

حتى أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية سجل 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024

وعن باقي التحديثات داخل البنوك العاملة في الدولة، فجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، كما يلي:-