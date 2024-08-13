لولو الشطورة وأصدقاؤها ينتظرونك.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات وأهم مميزات القناة

يبحث الكثيرمن الأباء والأمهات عن تردد قناة وناسة الجديد، تتميز قناة وناسة بمحتواها التعليمي والترفيهي الموجه للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد والقصص التي تساهم في تنمية مهارات الطفل وتعزيز خياله، تعرف على أحدث تردد للقناة واستمتع بمشاهدة أطفالك لها.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

إليكم تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات:

نايل سات:

التردد: 11430 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: عالية الدقة (HD)

عرب سات:

التردد: 11270 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: قياسية (SD)

مميزات قناة وناسة للأطفال

قناة وناسة للأطفال تتميز بالعديد من المميزات التي جعلتها محط أنظار الآباء والأطفال على حد سواء، إليك أبرز هذه المميزات: