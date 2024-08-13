الحج حلم كل مسلم.. خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025 بالعراق وأهم شروط التسجيل

شهدت استمارة التسجيل في قرعة الحج 2025 بالعراق إقبالًا واسعًا من قبل المواطنين العراقيين الراغبين في أداء فريضة الحج، مع إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة، أصبح التسجيل في قرعة الحج أسهل وأسرع من أي وقت مضى، يسعى العديد من العراقيين إلى أداء فريضة الحج، وقد وجدوا في الموقع الإلكتروني للهيئة الإجابة على جميع استفساراتهم.

خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025 بالعراق

إليكم خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025 بالعراق:

قم بزيارة الموقع الرسمي لهيئة الحج والعمرة.

ثم سجل دخولك إلى حسابك الشخصي.

اختر خدمة “التسجيل في قرعة الحج”.

ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة متناهية.

اقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها.

ثم قم بتحميل المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

اضغط على زر “تقديم الطلب”.

ثم تابع حالة طلبك من خلال الموقع الإلكتروني.

شروط التسجيل في قرعة الحج

إليكم شروط التسجيل في قرعة الحج:

يشترط في المتقدم أن يكون عراقيًا الجنسية ومقيمًا في الأراضي العراقية.

كما لا يجوز التقديم لمن يقل عمره عن 21 عامًا أو يزيد عن 65 عامًا.

يجب على المتقدم تقديم شهادة طبية تثبت خلوه من الأمراض المعدية والمزمنة.

كما يشترط ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج خلال السنوات العشر الأخيرة.

الموعد النهائي لتقديم طلبات الحج في العراق لعام 2025

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق أنه لم يتم تحديد الجدول الزمني الدقيق لفتح باب التسجيل في قرعة الحج لعام 1446 هـ/ 2025 م حتى الآن، وسيتم الإعلان عن الموعد النهائي لتقديم الطلبات فور الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة.