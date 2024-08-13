استعدوا لاستقبال دفعة أغسطس من معاشات تكافل وكرامة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر اغسطس 2024 وخطوات الاستعلام عن المعاش

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر اغسطس 2024، يهدف برنامج تكافل وكرامة إلى رفع مستوى المعيشة للأسر المصرية محدودة الدخل من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد تم تسهيل إجراءات التقديم في البرنامج، حيث يمكن الآن الاستعلام عن حالة الطلب إلكترونيًا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر اغسطس 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر اغسطس 2024 يوم 15 أغسطس، ولتسهيل الإجراءات، يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مع التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة للاستفادة من البرنامج.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024:

اذهب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني.

ثم ابحث عن قسم “الاستعلام”.

بعد ذلك أدخل الرقم القومي الخاص بك في المكان المخصص.

ثم انقر على زر “استعلام”.

بعد ذلك سيظهر لك جميع التفاصيل عن حالتك في تكافل وكرامة، مثل قيمة المبلغ المستحق أو سبب إيقاف البطاقة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

إليكم شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024: