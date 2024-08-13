“لولو تقدم أجمل الأغاني”.. تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

ضمن القنوات الفضائية الشهيرة التي يتم البحث عن ترددها، هو تردد قناة وناسة كيدز التي تمتلك شعبية جماهيرية من الأطفال حول العالم العربي، حيث تسعد قلوبهم وتضيف البهجة والسرور بداخلهم، ويعود ذلك إلى فضل المحتوى المتميز الذي يتم تقديمه طوال الوقت، وهو عبارة عن برامج وأناشيد ترفيهية وتعليمية تسلي الأطفال وتعلمهم مبادئ حميدة، وتعلمهم أيضا الأرقام والحروف باللغة العربية والإنجليزية، لذا لفضل القناة الكبير على الأطفال يرغب أولياء الأمور في معرفة التردد الذي نعرضه لكم قريبا.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024

يرجى على الجميع خلال الأيام الحالية معرفة تردد قناة وناسة كيدز الذي يتوفر بداخله مجموعة رائعة من الأناشيد والأغاني، التي تعلم الطفل ما يجب تعلمه خلال تلك المرحلة، وهناك الكثير من الأناشيد التي يعشقها الأطفال، أشهر تلك الأغاني هي أغاني لولو الشهيرة، ولبدء استقبال القناة بالتردد الجديد لها يلزم معرفة البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: SD.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات

تعد قناة وناسة كيدز هي أبرز القنوات التي يتوفر لها تردد على عرب، والذي يفضل الجميع من حول الوطن العربي استقبال القناة من خلاله، لذا يلزم معرفة البيانات الجديدة لها، التي جاءت متوفرة على القمر الصناعي عرب سات، والتي تمثلت في الآتي:

التردد الجديد: 11270.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD.

كيفية استقبال تردد قناة وناسة كيدز على جهاز الاستقبال

لبدء استقبال القناة من الضروري معرفة الخطوات اللازمة، التي تساعد الفرد في تثبيتها على جهاز الاستقبال، وتلك الخطوات تتمثل في الآتي: