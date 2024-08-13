أهم قرارت المركزي.. للحد من ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
أهم قرارت المركزي.. للحد من ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل
سعر الدولار في العراق اليوم

شهد سعر الدولار في العراق اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثار قلق المواطنين والتجار على حد سواء، فقد بلغ سعر الدولار في الأسواق المحلية ما يقرب من 1500دينار مقابل 100 دولار، ويتجاوز الدولار هذا السعر في محالات الصيرفة، ونظرا للأهمية البالغة لسعر الدولار لدى شريحة عريضة من المواطنين نستعرض معكم سعر الدولار اليوم في العراق والبورصات الرئيسية.

سعر الدولار في العر ق اليوم

شهدت أسواق بغداد وأربيل ارتفاعًا في أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، وفقًا لتقرير أحد الصحف العراقية فقد سجل اليوم سعر الدولار مقابل الدينار في العراق التالي:

بورصتي الكفاح والحارثية:

  • سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية: 149950 ديناراً مقابل 100 دولار.

أسعار الصيرفة في بغداد:

  • سعر البيع في محال الصيرفة: 151000 دينار مقابل 100 دولار.
  • سعر الشراء:149000 دينار مقابل 100 دولار.

أسعار الدولار في أربيل:

  • سعر البيع: 149900 دينار لكل 100 دولار.
  • سعر الشراء: 149800 دينار مقابل 100 دولار.

شهدت الحركة الاقتصادية في العراق تذبذبا في أسعار العملات، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية.

قرارات البنك المركزي العراقي للحد من سعر الدولار

أطلق البنك المركزي تحذيرات بخصوص التعامل مع المنصات الإلكترونية غير المرخصة التي تستغل اسم البنك، للحفاظ على سلامة المعاملات المالية، كما اتخذ البنك مجموعة من القرارات، تعمل هذه القرارات على تعزيز استقرار العملة المحلية وتحسين مستوى التعاملات التجارية، مما يساهم في دعم الاقتصاد العراقي بشكل عام، ومن أهم هذه القرارات:

الإجراءالتفاصيل
زيادة الحوالات عبر سويفتمن 50 مليون دولار إلى 200 مليون دولار يوميًا
تراجع حالات الرفضانخفاض في الرفض من قبل الفيدرالي الأمريكي
تواصل مع وزارة الخزانةمحاولة رفع الحظر عن بنوك عراقية محددة
إصدار ضوابط جديدةتحديد الجهات المسموح لها بالحصول على تمويل
تحذيرات بشأن المنصاتعدم التعامل مع المنصات غير الرسمية
معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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أهم قرارت المركزي.. للحد من ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل
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