“تابع عالم الحيوان” ثبت الآن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أشهر القنوات الموجودة على الساحة الفضائية والتي تعمل على تقديم جميع المعلومات التي تتعلق بالطبيعة وكل ما يدور حولها من خلال البرامج الوثائقية المميزة التي جذبت انتباه الكثير من الأفراد ونالت إعجابهم، لهذا يريد العديد من الأفراد معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

يستطيع الأشخاص مشاهدة المحتوى الذي تقدمه قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 11411.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات

إن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

تردد القناة

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز

معامل تصويب الخطأ ¾.

طريقة استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على أجهزة الريسيفر

هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يجب على الأشخاص تطبيقها من أجل استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على أجهزة الريسيفر وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي: