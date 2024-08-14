“لولو دلعي النونو” استقبل تردد قناة وناسة الجديد 2024 وخطوات تثبيتها على أجهزة التلفاز

تحرص العائلات العربية على اختيار كافة ما يشاهدونه اطفالهم على الشاشات الفضائية بشكل دقيق وذلك من أجل تعليمهم السلوك الحسن والأخلاق الجيدة، لهذا تتساءل العديد من العائلات عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 وذلك من أجل تنزيلها للاطفال الصغار ومشاهدة المحتوى الذي تقدمه، وذلك أنها تعتبر من أفضل قنوات الأطفال التي تقدم محتوى يفيد الصغار، لهذا في مقالنا اليوم سوف نتعرف على تردد هذه القناة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

إن تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات كالاتي:

التردد: 11430 / 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 عرب سات

يتمكن الأشخاص من تثبيت قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة وذلك عن طريق إدراج البيانات التالية:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

طريقة تثبيت تردد قناة وناسة الجديد 2024

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الأفراد الالتزام بها من أجل تثبيت تردد قناة وناسة الجديد 2024 على اجهزة الريسيفر التي يمتلكونها وهذه الخطوات تتمثل في كل من الآتي: