“مش هتشتريها تاني من برا” .. طريقة تحضير الكب كيك في عشر دقائق بمكونات بسيطة

يعتبر الكب كيك بالشيكولاتة من الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار وهذا لأنه يتميز بالمذاق الشهي اللذيذ، يتميز الكب كيك بشكلة المميز الذي يختلف عن انواع الكيكات الأخرى، لهذا يريد العديد من الأفراد معرفة مكونات وطريقة تحضير الكب كيك السريع في عشر دقائق وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة.

مكونات تحضير كب كيك العشر دقائق

يجب على الأشخاص القيام بإحضار بعض المكونات البسيطة من أجل تحضير كب كيك العشر دقائق، وهذه المكونات هي كما يلي:

بيضتان.

كوب وربع من الدقيق الأبيض.

ثلاثة أرباع كوب من السكر الناعم.

كيس من الفانيليا.

مقدار نصف كوب من الحليب.

مقدار نصف كوب من الزيت أو السمن.

كيس من البيكنج بودر.

مكونات التزيين

مكعب من الزبدة.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

4 ملاعق كبيرة من بودرة الشوكولاتة الخام.

كوب من الكريم شانتيه.

نصف كوب من الحليب.

طريقة تحضير كب كيك العشر دقائق

يستطيع الأفراد تحضير كب كيك العشر دقائق بكل سهولة وذلك عن طريق تطبيق بعض الخطوات والتي تتمثل في كل من الآتي:

في اناء عميق يتم اضافة كل من البيض، السكر، والفانيليا ونخلطهم معا حتى يتم الحصول على خليط كريمي متماسك.

يضاف الحليب والسمن والدقيق والبيكنج بودر للخليط السابق وخلطهم مع بعض حتى الحصول على عجينة ذات قوام متماسك.

يتم سكب الخليط في قوالب الكب كيك.

توضع القوالب في الفرن على درجة حرارة تقارب 180 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة أو حتى تمام النضج.

بعد النضج تخرج قوالب الكب كيك من الفرن وتركها حتى تبرد.

خطوات تحضير زينة الكب كيك

إن خطوات تحضير ما يتم تزيين الكب كيك به تتمثل في الآتي: