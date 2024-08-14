“ولادك هيطلبوها منك كل يوم” .. كيفية تحضير كيكة التوفير الهشة بدون بيض

هناك بعض الأشخاص يرغبون في تناول الكيك ولا يستطيعون فعل ذلك بسبب إصابتهم بالحساسية تجاه البيض لهذا فهم يبحثون عن وصفات لتحضير الكيك بدون إضافة البيض، لهذا في مقالنا اليوم سوف نتعرف على ابسط طريقة لصنع الكيك الهش الشهي بدون بيض بأبسط المكونات الموجودة في المنزل.
مكونات تحضير كيكة التوفير الهشة بدون بيض
لابد من إحضار المكونات التالية من أجل تحضير كيكة التوفير الهشة بدون بيض:
- عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- مقدار كوب ونصف من عصير البرتقال.
- كوب من السكر الأبيض.
- ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر.
- نصف ملعقة من الخل.
- ملعقة من الفانيليا.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- مقدار ربع كوب من بشر البرتقال.
- رشة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير كيكة التوفير الهشة بدون بيض
حتى يتم تحضير كيكة التوفير الهشة بدون بيض بشكل ناجح فإنه لابد من اتباع الخطوات التالية:
- في اناء كبير يتم اضافة كل من السكر والزيت ومن ثم عصير البرتقال وخلطهم معا حتى تتجانس المكونات.
- يتم اضافة بشر البرتقال إلى الخليط السابق والخبط بشكل جيد.
- في وعاء اخر يتم اضافة الدقيق ورشة الملح والبيكنج بودر والتقليب جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- يضاف الخليط السائل بعد ذلك إلى المكونات الجافة مع التقليب حتى يتم الحصول على خليط متجانس.
- نحضر صينية وندهنها بالزيت ونرش عليها رشة من الدقيق.
- نسكب الخليط في الصينية.
- نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة حتى تنضج الكيكة.
- بعد أن تنضج الكيكة يتم إخراج الصينية من الفرن وتركها حتى تبرد.
- تقطع الكيكة في النهاية إلى قطع ونضيف إليها جوز الهند ومن ثم القيام بتقديمها للغير.