“ولادك هيطلبوها منك كل يوم” .. كيفية تحضير كيكة التوفير الهشة بدون بيض

هناك بعض الأشخاص يرغبون في تناول الكيك ولا يستطيعون فعل ذلك بسبب إصابتهم بالحساسية تجاه البيض لهذا فهم يبحثون عن وصفات لتحضير الكيك بدون إضافة البيض، لهذا في مقالنا اليوم سوف نتعرف على ابسط طريقة لصنع الكيك الهش الشهي بدون بيض بأبسط المكونات الموجودة في المنزل.

مكونات تحضير كيكة التوفير الهشة بدون بيض

لابد من إحضار المكونات التالية من أجل تحضير كيكة التوفير الهشة بدون بيض:

عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض.

مقدار كوب ونصف من عصير البرتقال.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر.

نصف ملعقة من الخل.

ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت النباتي.

مقدار ربع كوب من بشر البرتقال.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير كيكة التوفير الهشة بدون بيض

حتى يتم تحضير كيكة التوفير الهشة بدون بيض بشكل ناجح فإنه لابد من اتباع الخطوات التالية: