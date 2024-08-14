“بكل حرفنة” خطوات تحضير كيكة الخلاط الهشة في 10 دقائق بأبسط المكونات

تعد كيكة الخلاط الهشة من أبسط أنواع الكيكات التي يمكن تحضيرها بالبيت في اسرع وقت وبمكونات بسيطة، تتميز هذه الكيكة بالمذاق الشهي الذي يحبه الكثير من الأشخاص، يستطيع الافراد تناول هذه الكيكة الهشة مع كوب من الشاي الساخن أو كوب من القهوة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على خطوات تحضير هذه الكيكة بالإضافة إلى المكونات المطلوبة للتحضير.
مكونات تحضير كيكة الخلاط الهشة
لكي يتمكن الأشخاص من تحضير كيكة الخلاط الهشة في المنزل فإنه لابد من توافر بعض المكونات البسيطة والتي تتمثل في كل من الآتي:
- عدد 3 كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من الحليب.
- كوب وربع من السكر.
- ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر.
- عدد 3 بيضات.
- كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
خطوات تحضير كيكة الخلاط الهشة
يجب على الأشخاص تطبيق عدد من الخطوات البسيطة من أجل تحضير كيكة الخلاط الهشة، وهذه الخطوات تتمثل في كل من الاتي:
- يتم اضافة كل من السكر، الزيت، الحليب في اناء الخلاط وخلطهما معا حتى أن يذوب السكر.
- يضاف البيض والفانيليا والخل إلى الخليط السابق ويتم الخلط مرة أخرى لمدة أربعة دقائق حتى تتجانس المكونات والحصول على خليط سائل وناعم تماما.
- في اناء عميق يتم نخل الدقيق مع البيكنج بودر.
- يصب الخليط السائل الى المكونات الجافة.
- باستخدام المضرب اليدوي وفي اتجاة واحد يتم خلط المكونات معا حتى يختفي أثر الدقيق وتتجانس المكونات وتتكون عجينة ذات قوام متمسك السماكة.
- تقوم بإحضار صينية وندهنا بالزيت ومن ثم تبطينها بالدقيق وسكب الخليط بها بشكل متساوي.
- نقوم بإشعال الفرن وتسخينه على درجة حرارة متوسطة.
- توضع الصينية في الفرن لمدة 35 دقيقة دون الفتح عليها حتى لا تهبط الكيكة.
- بعد مرور الوقت تفتح الفرن ويتم اختبار الكيك من خلال غرس فيه خلة حيث انها إذا خرجت نظيفة بدون عجين فإن الكيك قد نضج واذا كان بها عجين فان الكيك ما زال يحتاج إلى تسوية وفي هذه الحاله يترك الكيك لمدة 5 دقائق أخرى في الفرن.
- بعد تمام النضج تخرج الكيكة من الفرن ويتم تغطيتها بفوطة نظيفة حتى تحتفظ بطراوتها.
- تترك الكيكة حتى تبرد ومن ثم القيام بتقطيعها.