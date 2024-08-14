“بكل حرفنة” خطوات تحضير كيكة الخلاط الهشة في 10 دقائق بأبسط المكونات

تعد كيكة الخلاط الهشة من أبسط أنواع الكيكات التي يمكن تحضيرها بالبيت في اسرع وقت وبمكونات بسيطة، تتميز هذه الكيكة بالمذاق الشهي الذي يحبه الكثير من الأشخاص، يستطيع الافراد تناول هذه الكيكة الهشة مع كوب من الشاي الساخن أو كوب من القهوة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على خطوات تحضير هذه الكيكة بالإضافة إلى المكونات المطلوبة للتحضير.

مكونات تحضير كيكة الخلاط الهشة

لكي يتمكن الأشخاص من تحضير كيكة الخلاط الهشة في المنزل فإنه لابد من توافر بعض المكونات البسيطة والتي تتمثل في كل من الآتي:

عدد 3 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب.

كوب وربع من السكر.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر.

عدد 3 بيضات.

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات تحضير كيكة الخلاط الهشة

يجب على الأشخاص تطبيق عدد من الخطوات البسيطة من أجل تحضير كيكة الخلاط الهشة، وهذه الخطوات تتمثل في كل من الاتي: