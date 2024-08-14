نزلها وفرح عيالك .. تردد قناة كراميش الجديد 2024 وكيفية ضبطها

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
نزلها وفرح عيالك .. تردد قناة كراميش الجديد 2024 وكيفية ضبطها
تردد قناة كراميش الجديد 2024 وكيفية ضبطها

نالت قناة كراميش منذ إطلاقها اول مرة على إعجاب ملايين الأشخاص من كافة أنحاء الوطن العربي وهذا بسبب محتواها المتميز الذي تقدمه للأطفال الصغار من أجل تعليمهم العادات الإيجابية في الحياة اليومية، لهذا يتساءل العديد من الأشخاص عن تردد قناة كراميش وهو ما سنتعرف عليه خلال سطورنا القادمة إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

يستطيع الأشخاص من تنزيل قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات بكل بساطة وذلك عن طريق تدوين البيانات التالية:

  • التردد: 11430.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • معدل الترميز: 27500.
  • جودة القناة: HD.

تردد قناة كراميش الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات

يعد القمر الصناعي عرب سات واحد من الأقمار الصناعية الذي يمكن مشاهدة قناة كراميش من خلاله وذلك من خلال إدراج المعلومات التالية:

  • التردد: 11390.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • معدل الترميز: 27500.
  • جودة القناة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة كراميش الجديد

حتى يتم ضبط تردد قناة كراميش الجديد على جهاز التلفاز فإنه لابد من اتباع الخطوات التالية:

  • في البداية يتم تشغيل كل من التلفاز والريسيفر.
  • الضغط على زر القائمة عن طريق الريموت كنترول.
  • التوجه إلى خانة الاعدادات واختيار التثبيت اليدوي المرسل.
  • يتم الضغط على خانة تنزيل قناة جديدة.
  • يحدد الشخص بعد ذلك القمر الصناعي الذي يرغب في مشاهدة القناة من خلاله.
  • يتم تدوين كافة المعلومات التي تخص تردد القناة بشكل دقيق في الحقول المحددة لها.
  • الضغط على زر بحث.
  • يتم الانتظار عدد من الدقائق حتى تنتهي مدة البحث وتثبيت القناة.
  • يقوم الشخص النقر على خانة حفظ التغيرات.
  • في النهاية نلاحظ وجود القناة في قائمة القنوات الموجودة على شاشة التلفاز.
معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

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