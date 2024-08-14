نزلها وفرح عيالك .. تردد قناة كراميش الجديد 2024 وكيفية ضبطها

نالت قناة كراميش منذ إطلاقها اول مرة على إعجاب ملايين الأشخاص من كافة أنحاء الوطن العربي وهذا بسبب محتواها المتميز الذي تقدمه للأطفال الصغار من أجل تعليمهم العادات الإيجابية في الحياة اليومية، لهذا يتساءل العديد من الأشخاص عن تردد قناة كراميش وهو ما سنتعرف عليه خلال سطورنا القادمة إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

يستطيع الأشخاص من تنزيل قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات بكل بساطة وذلك عن طريق تدوين البيانات التالية:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة كراميش الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات

يعد القمر الصناعي عرب سات واحد من الأقمار الصناعية الذي يمكن مشاهدة قناة كراميش من خلاله وذلك من خلال إدراج المعلومات التالية:

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة كراميش الجديد

حتى يتم ضبط تردد قناة كراميش الجديد على جهاز التلفاز فإنه لابد من اتباع الخطوات التالية: