“لولو واوا يا أطفال” استقبل الآن تردد قناة وناسة 2024 وخلى أولادك ينبسطوا

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“لولو واوا يا أطفال” استقبل الآن تردد قناة وناسة 2024 وخلى أولادك ينبسطوا
تردد قناة وناسة 2024

تقدم قناة وناسة التي تعد واحدة من أهم قنوات الأطفال الموجودة على الساحة الفضائية هذه الفترة محتوى ترفيهي وتعليمي متميز يختلف كثيرا عن ما تقدمه القنوات الأخرى، حيث أنها تحرص على تعليم الأطفال القيم الاخلاقية والسلوك الحسن من خلال محتواها، الأمر الذي جعلها من أكثر القنوات التي يريد معرفة ترددها العديد من أولياء الأمور من أجل تنزيلها لأطفالهم، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على تردد قناة وناسة 2024 بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

تردد قناة وناسة 2024

إن تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي نايل سات كالاتي:

  • التردد: 11430.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصويب الخطأ: 5/6.

طريقة استقبال قناة وناسة على جهاز الريسيفر

حتى يتمكن الأطفال الصغار الاستمتاع ومشاهدة المحتوى الرائع الذي تقدمه قناة وناسة فإنه لابد على الأشخاص القيام  باستقبال القناة اولا على جهاز الريسيفر الخاص بهم والذي يتم عن طريق إجراء الخطوات التالية:

  • عن طريق الريموت كونترول يتم النقر على الزر الخاص بالاعدادات.
  • يتم تحديد خيار التثبيت اليدوي.
  • يختار الشخص بعد ذلك القمر الصناعي الذي يريد مشاهدة القناة عليه.
  • يتم إدراج جميع البيانات التي تتعلق بتردد القناة والتي تتمثل في كل من معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، معدل الاستقطاب وغيرهما.
  • النقر على زر بحث والانتظار بضع لحظات حتى تظهر القناة على الشاشة.
  • يتم الضغط على زر تثبيت التردد أو زر حفظ التردد.
  • بانتهاء الخطوات السابقة يكون الشخص قام بتثبيت تردد القناة على جهاز الرسيفر الخاص به.

اغاني قناه وناسة

إن الأغاني التي تقدمها قناة وناسة كثيرة والتي من بينها ما يلي:

  • مين اللي سرق الجزمه.
  • لولو الشطورة.
  • اجي الحلو.
  • يا شرطة حرامي.
  • حبيب البابا.
  • اختي الغيورة.
معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

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