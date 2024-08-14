أفضل قناة كيدز .. تردد قناة الاطفال طيور الجنة 2024 على نايل سات وعرب سات

تعد قناة طيور الجنة واحدة من القنوات المفضلة والمحببة عند الكثير من الأطفال من جميع أنحاء الوطن العربي، تتميز هذه القناة بالعديد من المميزات الرائعة التي جعلت الكثير من أولياء الأمور يرغبون في تنزيلها على الاجهزة الخاصة بهم من أجل سعادة اطفالهم وتعليمهم الكثير من الأشياء، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على تردد هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الاطفال طيور الجنة 2024 على نايل سات

إن تردد قناة الاطفال طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يستطيع الأفراد تنزيل قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات من خلال إدراج المعلومات التالية:

التردد: 12174.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة الأطفال طيور الجنة بعدد كبير من المميزات الرائعة والتي من ابرزها ما يلي:

تحتوي القناة على فرقة مميزة تعمل على تقديم الأناشيد والعروض في العديد من الدول العربية أمام الجمهور.

تعرض القناة المحتوى الذي تقدمه طوال الاسبوع على مدار اليوم بدون تشويش أو تقطيع.

تتميز بالجودة العالية في كل من الصوت والصورة.

تغرس القناة القيم الأخلاقية والسلوكيات السليمة في نفوس الأطفال الصغار عن طريق المحتوى الذي تقدمه.

تناسب الأطفال من عمر سبع سنوات حتى سن البلوغ.

يقوم بتقديم المحتوى الخاص بها أطفال صغار وذلك حتى يسهل توصيل المعلومة للصغار.

اغاني قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة رائعة من الأغاني الأناشيد التي نالت على إعجاب الكثير من الأطفال الصغار والتي من بينها ما يلي: