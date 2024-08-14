“أغاني وأناشيد وفرحة مبتنتهيش” كرتون وبرامج ترفيهية بجودة عالية طول اليوم على تردد قناة كراميش الجديد 2024

قناة كراميش تعتبر واحدة من أشهر القنوات المتخصصة في محتوى الأطفال في أنحاء المنطقة العربية حيث تقدم العديد من الاناشيد والاغاني التعليميه والترفيهيه للاطفال بالاضافة الى الافلام التي تقدم لهم معلومة مفيدة ويستمتع بها الأطفال، لذلك فإن جميع الأمهات ترغب في التعرف على التردد الجديد حتى تتمكن من استقبال القناة وضبطها على جهاز الرسيفر في التلفزيون حتى تضمن لأطفالها الاستمتاع بمشاهدة قناة هادفة ومميزة ومتابعة أفضل البرامج على مدار اليوم.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

كراميش من القنوات المخصصة للأطفال والتي تتميز بتوفير تجربة ممتعة واستثنائية للأطفال حيث تقدم لهم محتوى جذاب وهادف من خلال البرامج والأفلام الكرتونية والرسوم الملونة التي تساعد الأمهات على تربية أطفالهم وتنشئة جيل لديه خبرة ومهارة كبيرة في مختلف المجالات، لهذا يمكن استقبال القناة بسهولة على أجهزة الرسيفر من خلال ضبط بعض القيم وتنفيذ بعض الخطوات البسيطة وهذا من نوضح لكم خلال تقريرنا.

تردد كراميش الجديد على نايل سات

يمكن استقبال قناة كراميش على نايل سات من خلال اتباع خطوات الضبط وإضافة البيانات التالية:

التردد: 11429.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد كراميش الجديد على عرب سات

قناة كراميش توفر محتوى جذاب وهادف للأطفال ويمكن متابعتها بسهولة على عرب سات من خلال إضافة الاحداثيات التالية:

التردد: 11390.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تنزيل قناة كراميش على جهاز الاستقبال

تقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي من الدرجه الاولى يساعد الأطفال على الاستمتاع والتسلية في الوقت ذاته حيث تعلمون العديد من الأخلاقيات الضرورية، بالإضافة إلى تعلم مجموعة من المهارات الجديدة، لذلك يمكنكم استقبال اشارة القناة من خلال اتباع الآتي: