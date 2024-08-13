تعرف على طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق .. المتطلبات والخطوات برابط مباشر

البطاقة الوطنية الموحدة من أهم الوثائق الرسمية التي ينبغي على جميع الأفراد في العراق الحصول عليها لذلك فقد أعلنت عن الحكومة عن الإمكانية في حجز البطاقة الوطنية بشكل إلكترونية من خلال موقعها الرسمي التابع لمديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة، وذلك في ظل إطار جهود الدولة التي تبذلها في الحد من الازدحامات والتكدسات أمام مكاتب الهيئات المتخصصة، لذلك يحتاج الكثير من المواطنين التعرف على الطريقة المتبعة عبر المواقع الإلكترونية للاستفادة من هذه الخدمة وهذا ما نسلط عليه الضوء في تقريرنا.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

يمكن التوجه إلى الموقع الإلكترونية التابع لمديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة وحجز البطاقة من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يتم من خلالها نجاح الحجز، وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

التوجه الى موقع مديرية شؤون البطاقة الموحدة في العراق.

في العراق. يتم تسجيل الدخول إلى الموقع بإضافة البيانات الشخصية من بينها رقم المرور واسم المستخدم.

يتم التحديد بعد ذلك على خيار حجز البطاقة الوطنية الموحدة ثم اضافة البيانات الشخصية التي يتطلبها التقديم.

أيضًا من الضروري التأكد أن جميع البيانات المدخلة صحيحة بعد ذلك يتم التحديد على الوقت الذي يناسبك لاستلام البطاقة.

في هذه الخطوة يتم إرفاق جميع المستندات الوثائق المطلوبة.

ثم في النهاية بعد إتمام الخطوات السابقة اضغط على خيار حجز.

وجدير بالذكر أنه سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقمك تؤكد على نجاح الحجز وتحديد الموعد المحدد لاستلام البطاقة من أحد مكاتب الهيئة.

شروط الحصول على بطاقة وطنية موحدة

حتى يتمكن المواطنين من الاستفادة والحصول على البطاقة الوطنية الموحدة ينبغي التحقق من بعض المتطلبات التي وضعتها الحكومة العراقية، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: