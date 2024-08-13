تعديلات وهدايا جديدة وجبارة.. موعد صدور بيس 2025 e football25 pes نسخـة خرافية لجميع الأجهزه

يهتم العديد من اللاعبين بالتعرف على موعد صدور بيس 2025 e football25 pes، حيث حظيت اللعبة على شعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم وهي من أهم ألعاب الفيديو لكرة القدم، وتتميز بقدرة مميزة على تحسين مهارات اللاعبين ليجعل بذلك تجربة اللعب مميزة وقريبة بشكل كبير من الواقع، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية ميعاد صدور تحديث اللعبة الجديد وفقا لما أعلنته شركة كونامي.

موعد صدور بيس 2025 e football25 pes

حددت شركة كونامي موعد صدور بيس 2025 e football25 pes، ومن المتوقع بأن يكون شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2024 ومن المرجح بأن يكون خلال أول أسبوع من الشهر القادم، علما بأن أخر تحديث للعبة كان في شهر مايو من العام الحالي 2024، ومن المتوقع بأن يشهد التحديث الجديد عدد من الإضافات والتحديثات، والتي جاءت على النحو الآتي:

إلغاء بطاقات شو تايم.

إضافة لاعبين جدد.

تغيير خطة اللعبة.

تحديث الواجهة.

تقديم هدايا جديدة.

إلغاء بطاقات تجديد عقود اللاعبين.

يمكن للاعب الإكتفاء بالتجديد بعملة.

خطوات تحديث بيس الجديد 2025 e football25 pes،

يمكنك تحديث بيس الجديد من أجل تحسين تجربة اللعب وجاء ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: