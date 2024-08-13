حقق حلمك واكسب مليون دولاااار .. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم .. ادخل بسرعة عالم الجوائز مع مصطفى الأغا

واحدة من أبرز المسابقات التي يسعى إليها الكثير في أنحاء دول الوطن العربي وبالتالي فإن طريقة الاشتراك واحدة من أهم المؤثرات التي يبحث عنها العديد للاشتراك في المسابقة نظرا لأن هناك الكثيرون لا يعرفون المتطلبات الرئيسية التي يتم من خلالها الاشتراك، وتعتبر هذه المسابقة واحدة من الفعاليات التي لها مصداقية عليها بين الجمهور حيث يتمكن المشترك من إرسال الرسالة والإجابة على جميع الأسئلة بصورة صحيحة حتى يتمكن من الحصول على فرصة الدخول في سحب على جوائز المسابقة.

الاشتراك في مسابقة حلم 2024

في حال كانت لديك الرغبة في تحقيق حلمك عليك التعرف على الطريقة الصحيحة للاشتراك في المسابقة والتي تأتي بناءا على الخطوات التالية:

يتم إرسال رسالة قصيرة تحتوي على كلمة حلم.

أضف رمز الدولة المخصص لك الذي وفرته إدارة المسابقة.

حتى تتمكن من دخول السحب عليك الإجابة على الأسئلة التي تأتي إليك.

وجدير بالذكر أنه سيتم إرسال رسالة يومية إليك تتضمن سؤال عليك الإجابة عليها بصورة صحيحة حتى تدخل في السحب.

شروط المشاركة في مسابقة الحلم

توجد بعض المتطلبات التي وضعتها إدارة المسابقة من أجل نجاح الاشتراك وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

أن يكون لدى المشترك حساب في أحد البنوك العربية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن يكون المتقدم من أصل عربي.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام التي وضعت من قبل إدارة المسابقة.

لا يجوز للعاملين في المسابقه وأحد عائلتهم أو العاملين في إدارة قنوات ام بي سي الاشتراك فيها حتى الدرجة الرابعة.

ما هي جوائز مسابقة حلم؟

ينبغي الإجابة على السؤال التمهيدي حتى تتمكن من المشاركة في المسابقة وهذه سياسة الاشتراك بها، لذلك عند الإجابة على الأسئلة التي تأتي بعد هذا السؤال التمهيدي ستتمكن من الفوز بالجوائز المتاحة وهي كالتالي: