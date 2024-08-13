من هنا .. استعلم عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة .. منصة مظلتي الرسمية

الرعاية الاجتماعية واحدة من أبرز البرامج التي تحرص الحكومة العراقية على توفيرها لدعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات العراق من محدودي الدخل وذلك في إطار توفير دعم مادي يلائم جميع المقبولين في البرنامج، وعليه فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشرف على هذا البرنامج وتقوم بمراجعة ودراسة كافة الطلبات التي يتقدم بها المواطنين وذلك حتى تتمكن من التعرف على الفئات الأكثر استحقاقا والتي تتوفر لديهم شروط الأهلية للحصول على دعم الرعاية.

كيفية الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية

حتى يتمكن المواطنين في العراق ممن تقدموا بالتسجيل في برنامج الرعاية من الاستعلام والاطلاع على أسمائهم ضمن كشوفات المقبولين في البرنامج ينبغي عليهم اتباع الخطوات التي حددتها الوزارة، وقد جاءت أبرز الخطوات المتبعة على النحو التالي:

يتم التوجه مباشرة إلى منصة مظلتي الإلكترونية على الإنترنت.

الإلكترونية على الإنترنت. بعد ذلك ينبغي إضافة رمز التحقق المرئي في الصفحة الرئيسية ثم التحديد على الوجبة التي جاء دورها في البرنامج.

أيضًا ينبغي اختيار المحافظة التي يقيم بها المتقدم ثم اضافة البيانات الشخصية للمستفيد بدقة.

في هذه الخطوة ينبغي التحديد على خيار بحث ثم التمهل قليلًا حتى يتم تحميل القائمة.

وبذلك يتمكن المستفيد أخيرًا من الاطلاع على اسمه ضمن كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية.

الفئات المستحقة للقبول في الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هذا الدعم لا يتم منحه لجميع المواطنين في العراق إلا أن هناك فئات محددة أكدت على أحقيتها لهذا الدعم ومنهم الأرملة والمطلقة وكبار السن فضلًا عن الفئات الأقل دخلًا، والذين لا يملكون أي دخل شهري أو أصول عقارية أو مباني بقيمة مرتفعة، مع التأكد من أن الحكومة تحرص على اختيار المواطنين الذين تنطبق عليهم الضوابط والشروط حتى يتمكنوا من الحصول على هذا الدعم.

ما هي شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية؟

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط التي يتعين على أساسها القبول في برنامج الرعاية بالعراق، ومن هذه الشروط ما يلي: