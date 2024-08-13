احدث اصدار الان.. خطوات تحديث لعبة football PES 2024 ⭐⭐⭐⭐ اضــــافات جـامـــدة. سابــق كل الحريفة وخليك أجمد منهم

كشفت شركة كونامي عن خطوات تحديث لعبة football PES 2024، وجاء ذلك تزامنا مع إعلان الشركة عن تطوير اللعبة التي تعتبر من أشهر ألعاب كرة القدم المجانية، واستطاعت تلك اللعبة بأن تحصل على إعجاب الكثير من الأفراد في جميع أنحاء العالم، وحددت الشركة موعد تحديث اللعبة المقبل، ولذلك نقدم لكم خلال السطور التالية خطوات تحديث لعبة بيس اي فوتبول والتي جاءت كالآتي بالتفصيل.

خطوات تحديث لعبة football PES 2024

يمكن لجميع اللاعبين اتباع خطوات تحديث لعبة football PES 2024 وتمثلت تلك الخطوات وتكون على النحو التالي:

الدخول على رابط موقع لعبة بيس اي فوتبول، التي تكون متاحة على الجهاز بك.

الضغط على أيقونة التحديث الجديد المتاحة في اللعبة.

عليك الانتظار قليلا ليتم تحميل وتحديث اللعبة فورا.

أخيرا يتمكن اللاعب من الدخول على اللعبة والاستمتاع بها.

طريقة شحن كوينز بيس 2024 eFootball لجميع الهواتف

أشارت الشركة بأن موعد تحديث اي فوتبول 2024 eFootball لجميع الهواتف سيكون خلال شهر سبتمبر المقبل 2024 ومن المتوقع بأن يكون خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم، علما بأن أخر تحديث للعبة تم يوم 17 مايو الماضي 2024، كما إنه يمكن لجميع اللاعبين شحن الكوينزات من خلال الايدي، ويكون ذلك من خلال الدخول على موقع لعبة بيس وبعد ذلك يتم الضغط على خانة المهمات وتحديد الكوينزات التي تريد شرائها وكذلك يمكنك أيضا اختيار طريقة الدفع التي تناسبك، وكذلك يمكن شحن الكوينزات في اللعبة عبر الخطوات التالية: